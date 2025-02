Kanzlerkandidaten treffen in Vierkampf im TV aufeinander

Berlin: Eine Woche vor der Bundestagswahl treffen in einem Fernseh-Vierkampf bei RTL gerade die Spitzenkandidaten der größeren Parteien aufeinander. Moderator Günter Jauch eröffnete den Schlagabtausch mit Fragen zur Abschiebepolitik. Bundeskanzler Scholz von der SPD stellte weitere Abschiebungen nach Afghanistan in Aussicht. Näheres werde er aber erst bekanntgeben, wenn es soweit sei. AfD-Chefin Weidel forderte eine bessere Sicherung der Grenzen. Grünen-Kandidat Habeck nahm den sogenannten Familiennachzug gegen Kritik in Schutz - er helfe bei der Integration. Unionskandidat Merz wurde nach dem Verhältnis zur AfD befragt - und beteuerte erneut, dass er mit der in Teilen rechtsextremistischen Partei nicht zusammenarbeiten werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 21:00 Uhr