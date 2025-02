Kanzlerkandidaten stellen sich in der ARD-"Wahlarena"

Berlin: Die Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD, AfD und den Grünen haben sich am Abend in der ARD-Sendung "Wahlarena" kritischen Bürgerfragen gestellt. Friedrich Merz, Amtsinhaber Olaf Scholz, Alice Weidel und Robert Habeck traten dabei nacheinander in die Arena, um über Themen wie Wirtschaft, Rente, Pflege und Migration zu sprechen. Unions-Kanzlerkandidat Merz stellte im Falle eines Wahlsiegs radikale Änderungen beim Bürgergeld und Steuersenkungen in Aussicht. Die Zahl der Zuwanderer sei zu hoch, so der CDU-Chef, und wer kein Aufenthaltsrecht habe, müsse ausreisen. Bundeskanzler Scholz versprach, in einer zweiten Amtszeit die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens zu verlängern. Wenn man einen sozialdemokratischen Kanzler habe, werde es verlängert, sagte Scholz dazu. Im Zollstreit mit den USA sprach sich der SPD-Politiker für eine Verständigung der europäischen Staaten miteinander aus. Der Kanzler kündigte die Verlängerung der Mietpreisbremse an, außerdem habe die Bundesregierung die Grundlage dafür geschaffen, dass mehr bezahlbare neue Wohnungen gebaut werden könnten. AfD-Kanzlerkandidatin Weidel verzichtete beim Thema Migrationspolitik auf radikale Begriffe wie etwa "Remigration", sondern sprach sich für Fachkräftezuwanderung aus. Illegale seien in unserem Land nicht mehr willkommen, sagte Weidel, man werde sie ausweisen. Angesprochen auf ihre eigenen Lebensverhältnisse erklärte die AfD-Chefin, dass Lebenspartnerschaften von Homosexuellen gleichgestellt sein sollten, ohne das Institut der Ehe zu berühren. Dass sie selbst mit einer Frau zwei Söhne großziehe, sei für sie kein Widerspruch zum Programm der AfD, in der die Familie mit Vater und Mutter als Leitbild dargestellt wird. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck, der sich als letzter den Fragen der Zuschauer stellte, forderte eine Investitionsprämie, um den Standort Deutschland für Unternehmen attraktiv zu machen. Davon erhoffe er sich einen Kickstart für die schwächelnde Konjunktur. Das Thema Klimaschutz hat laut Habeck zu wenig Beachtung im Wahlkampf gefunden. Er kritisierte CDU-Chef Merz für dessen Forderung nach Technologieoffenheit in den Bereichen Verkehr und Heizen. Dahinter verberge sich der Angriff auf die Klimaziele, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 04:00 Uhr