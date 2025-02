Kanzlerkandidaten stellen sich den Fragen des Publikums

In der ARD-Wahlarena haben sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD, AfD und Grünen am Abend den Fragen des Publikums gestellt. Unions-Chef Merz kündigte dabei massive Kürzungen beim Bürgergeld an. Mit Blick auf die vergangenen Anschläge lehnte er eine pauschale psychologische Betreuung von Migranten ab. Kanzler Scholz versprach, dass die Renten unter seiner Führung stabil bleiben werden. Habeck von den Grünen warf der Union vor, den Klimaschutz zu vernachlässigen. Und Weidel von der AfD sprach sich für die Gleichstellung homosexueller Paare aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 06:15 Uhr