Kanzlerkandidaten liefern sich Schlagabtausch im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionskanzlerkandidat Laschet hat der SPD einen falschen Ansatz in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vorgeworfen. Die SPD stehe für höhere Schulden und höhere Steuern, sagte Laschet in der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl. Der CDU-Chef fügte ironisch hinzu, Kanzlerin Merkel habe in ihrer Amtszeit "gut auf die SPD aufgepasst". Zuvor hatte SPD-Kanzlerkandidat Scholz die Haushaltspolitik der Regierung als solide gelobt. Dieser sei es zu verdanken, dass das Land gestärkt aus der Coronakrise hervorgehe. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock bemängelte die Klimapolitik der Koalition. Diese habe keinen Kurs, das beklage sogar die Industrie. Die Regierung habe die Energiewende "vermasselt", so Baerbock.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 12:45 Uhr