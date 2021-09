Kanzlerkandidaten liefern sich im Bundestag Schlagabtausch

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zuvor hatten die Kanzlerkandidaten in der Bundestagsdebatte in den Wahlkampfmodus geschaltet. Grünen-Kandidatin Baerbock warf ihren Kontrahenten Laschet und Scholz vor, mit der Großen Koalition trotz sprudelnder Steuereinnahmen nicht auf Klimaneutralität umgesteuert zu haben. CDU-Kanzlerkandidat Laschet konterte, die Grünen würden immer die Bundesregierung verantwortlich machen, obwohl sie in elf Ländern mitregieren. Er warnte vor Steuererhöhungen im Falle einer linken Bundesregierung. SPD-Kanzlerkandidat Scholz nannte die Steuer-Versprechen der Union "unfinanzierbar". Er selbst stehe für stabile Renten, höhere Mindestlöhne und bezahlbaren Wohnraum.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 21:15 Uhr