Kanzlerkandidaten haben ihre Stimme abgegeben

Woelki will Dienst als Erzbischof wieder aufnehmen

Köln: Der in die Kritik geratene Kardinal Woelki will sein Amt als Erzbischof offenbar auch nach seiner vom Papst verordneten Auszeit ausüben. Dem Kölner Internetprotal "domradio.de" sagte Woelki, dann werde er seinen Dienst wieder mit voller Kraft aufnehmen und weiter an der Zukunft der Kirche arbeiten. Darauf freue er sich schon jetzt, so der Kardinal. Am Freitag hatte Papst Franziskus den 65-Jährigen in eine sechsmonatige Auszeit geschickt. Hintergrund ist eine Vertrauenskrise im Erzbistum, die bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche entstanden ist. Woelki wird unter anderem vorgeworfen, den Missbrauchsskandal in der Glaubensgemeinschaft vertuschen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 13:00 Uhr