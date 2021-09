Kanzlerkandidaten greifen im Bundestag ihre Konkurrenten an

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der letzten Parlamentssitzung vor der Bundestagswahl hat Unions-Kanzlerkandidat Laschet die Regierungszeit von Angela Merkel gelobt und der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock Schwarzmalerei vorgeworfen. Auch den SPD-Kandidaten Scholz ging er an: Man könne nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken, so Laschet. Zuvor hatte sich Scholz für die kommende Legislaturperiode gegen Steuersenkungen für Spitzenverdiener ausgesprochen. Eine Bundesregierung unter seiner Führung werde die Prioritäten beim Kampf gegen Kinderarmut, bezahlbarem Wohnen und stabilen Renten setzen. Grünen-Kandidatin Baerbock kritisierte die Bundesregierung scharf. Die Union stehe dabei für Weiter so, die Grünen stünden für Veränderung. An ihren SPD-Konkurrenten Scholz gewandt sagte Baerbock, es genüge nicht, Klimaschutz auf Plakate zu drucken.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 11:45 Uhr