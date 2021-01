Kanzlerin und Länderchefs beraten über Lockdown-Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach zweimaliger Verzögerung haben am frühen Nachmittag die Beratungen von Bund und Ländern über einen längeren Lockdown begonnen. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten schalteten sich gegen 14.15 Uhr zu einer Online-Konferenz zusammen. Als ziemlich sicher gilt, dass der Lockdown wegen der weiterhin hohen Corona-Zahlen über Sonntag hinaus verlängert wird - vermutlich bis Ende Januar. Umstritten ist aber, ob in Hotspots die Bewegungsfreiheit der Bürger auf wenige Kilometer rund um den Wohnort eingeschränkt werden soll. Unklar ist auch, wie es mit Schulen und Kitas weitergehen soll. Sie sind ebenso wie viele Geschäfte seit 16. Dezember geschlossen. Schon Wochen vorher hatten Wirtshäuser sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen müssen. Bundesweit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut immer noch bei knapp 135, in Bayern sogar bei 160.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 16:00 Uhr