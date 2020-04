Kanzlerin ruft zu Zusammenhalt in Europa auf

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in der Corona-Krise den Zusammenhalt Europas beschworen. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte die Kanzlerin, es komme darauf an, in den nächsten Wochen und Monaten zu zeigen, dass wir zusammengehören und dass Europa in dieser Situation zusammenwächst. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien von großer Dramatik, so Merkel weiter. Sie betonte die Notwendigkeit eines Konjunkturprogramms für die Zeit nach der Krise. Merkel geht deshalb davon aus, dass der deutsche Beitrag für den nächsten EU-Haushalt höher ausfallen wird als geplant. Am 1. Juli übernimmt Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. In dieser Zeit, so Merkel, gehe es um die "wirtschaftliche Ertüchtigung" und den "sozialen Zusammenhalt". Auch Klima- und Umweltfragen müssten angegangen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 12:45 Uhr