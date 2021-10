Kanzlerin Merkel trifft Israels Ministerpräsidenten Bennett

Junge CDU-Politiker fordern Basisbeteiligung bei Wahl der Parteispitze

Berlin: Eine Gruppe junger CDU-Politiker um Junge-Union-Chef Kuban und den Bundestagsabgeordneten Amthor fordert eine Beteiligung der Basis bei der Wahl einer neuen Parteispitze. In einem Beitrag für die "Welt am Sonntag" schreiben sie, die Stärke der Partei liege in den über 400.000 Mitgliedern, deshalb müssten die auch Ausgangs- und Bezugspunkt des Erneuerungsprozesses sein. Jetzt sei die Zeit für das, so wörtlich, Ausbuchstabieren von CDU pur, so die Autoren. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach seinem Verzicht auf ein Bundestagsmandat für eine zügige Neuaufstellung der CDU auf Bundesebene ausgesprochen. Der CDU-Politiker erklärte, man müsse ein starkes Signal des Aufbruchs senden. Dies könne nur gelingen, wenn man stärker als bisher in die Partei hineinhöre. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU treffen sich heute in Magdeburg, um das Ergebnis der Bundestagswahl zu analysieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 08:00 Uhr