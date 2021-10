Kanzlerin Merkel spricht in Israel über iranisches Atomprogramm

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Bundeskanzlerin Merkel ist für politische Gespräche nach Israel gereist - erstmals seit der Wahl einer neuen Regierung im Sommer und wohl zum letzten Mal in ihrer Amtszeit. Am Morgen traf sie bereits Ministerpräsident Bennett. Außerdem sind Gespräche mit Präsident Herzog und Außenminister Lapid geplant. Dabei soll es unter anderem um das iranische Atomprogramm, den politischen Status der Palästinenser und bilaterale Themen gehen. Am Nachmittag besucht Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 10:30 Uhr