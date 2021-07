Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bundeskanzlerin Merkel ist zu ihrem Besuch in der US-Hauptstadt (Washington) eingetroffen. Präsident Biden will zu Ehren Merkels heute ein Essen im Weißen Haus geben. Es soll ein Neustart in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Trump sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 02:00 Uhr