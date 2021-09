Kanzlerin Merkel eröffnet IAA in München

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundeskanzlerin Merkel hat die Internationale Automobil Ausstellung eröffnet, die diesmal im Zeichen klimaneutraler Mobilität steht. In ihrer Rede verwies Merkel darauf, dass man in diesem Jahr das Ziel von einer Million zugelassener E-Autos in Deutschland erreicht habe. Sie betonte, der Ausbau der Lade-Infrastruktur müsse noch besser werden und kündigte Hilfen von bis zu sieben Milliarden Euro dafür an. Die Kanzlerin rief die Branche dazu auf, auch das Potenzial von Wasserstoff oder synthethischen Kraftstoffen zu nutzen. Zuvor hatte die Präsidentin des Branchenverbands VDA, Müller, betont, die Politik müsse für genug Ökostrom sorgen. Klimaaktivisten werfen der IAA Unglaubwürdigkeit vor und blockierten mit Protestaktionen am Morgen zahlreiche Autobahnen rund um die Landeshauptstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 16:00 Uhr