Kanzlerin Merkel bittet Bürger um Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich beim Thema Corona direkt an die Bevölkerung gewandt und die Menschen in Deutschland aufgerufen, ihre Kontakte einzuschränken. Jetzt zähle jeder Tag, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Wenn jeder seine Begegnungen außerhalb der Familie deutlich verringere, könne es gelingen, den Trend zu immer mehr Neuinfektionen zu stoppen und umzukehren. Merkel wörtlich: "Ich bitte Sie: verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Und auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist." Das Robert-Koch-Institut hat heute früh 7830 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das ist der höchste Wert im Herbst und auch der höchste Wert seit Ausbruch der Krankheit in Deutschland. Allerdings sind die Zahlen mit denen im Frühjahr nur eingeschränkt vergleichbar, da damals weniger getestet wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.10.2020 20:15 Uhr