Kanzleramtsminister ist gegen neuen Lockdown

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtsminister Braun ist gegen einen neuen, kompletten Lockdown im Herbst. In einem Interview hat er gesagt, dass sich vollständig Geimpfte auch im Falle einer vierten Welle Hoffnung auf Normalität machen könnten - vorausgesetzt die Impfungen wirken. Braun erklärte auch, die Bundesregierung wolle künftig bei den Maßnahmen nicht mehr allein auf die Inzidenzwerte, sondern auch auf die Belegung der Krankenhäuser achten. Die Stiftung Patientenschutz fordert derweil, dass die Impfung bei Pflegeheimbewohnern aufgefrischt wird, weil sich die Delta-Variante des Coronavirus ausbreitet. In Deutschland sinkt die Inzidenz inzwischen weiter. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie heute bei 5,0. Trotzdem wächst die Angst vor einer vierten Welle. Laut ARD-Deutschlandtrend haben rund 60 Prozent der Befragten sehr große oder große Sorge. Die Mehrheit der Eltern von schulpflichtigen Kindern wünscht sich, dass in den Klassenzimmern Luftfilter installiert und weiterhin zwei Corona-Tests pro Woche gemacht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 11:00 Uhr