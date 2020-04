Kanzleramtsminister: Herdenimmunität keine taugliche Strategie

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hält die Strategie einer sogenannten "Herdenimmunität" für untauglich im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland. Um nur die Hälfte der deutschen Bevölkerung in 18 Monaten zu immunisieren, müssten sich jeden Tag 73 000 Menschen infizieren, sagte Braun. So hohe Zahlen würde das Gesundheitssystem nicht verkraften. Die Epidemie würde uns entgleiten, sagte Braun, der selbst Arzt ist. Stattdessen setzt der CDU-Politiker auf den Kurs der Bundesregierung, einerseits Ansteckungen zu begrenzen und bezüglich der Immunität auf die Einsatzfähigkeit eines Impfstoffs zu warten. "Herdenimmunität" nennen Wissenschaftler die Immunität eines so großen Prozentsatzes der Bevölkerung nach einer Infektionswelle, dass die weitere Ausbreitung der Krankheit zum Erliegen kommt. Dazu müssen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 09:00 Uhr