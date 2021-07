Kanzleramtsminister geht von Einschränkungen für Corona-Ungeimpfte aus

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtsminister Braun hat Corona-Geimpften mehr Freiheiten in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" kündigte er gleichzeitig mögliche Einschränkungen für Nicht-Geimpfte an. Wenn Deutschland eine hohe vierte Welle bekäme, würde das nicht ohne Auswirkungen bleiben, so Braun. Er befürchtet nach eigenen Angaben im Herbst eine stark steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Ungeimpfte müssten dann ihre Kontakte reduzieren. Nach Angaben des Kanzleramtsminister kann das auch bedeuten, dass etwa Restaurant- oder Kinobesuche für Ungeimpfte nicht mehr möglich sein werden, selbst wenn diese getestet sind. Er bezeichnet das Restrisiko als zu hoch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 05:00 Uhr