Kanzleramtsminister Braun warnt vor Sorglosigkeit bei Corona

US-Truppen sollen teilweise von Deutschland nach Polen verlagert werden

Washington: Nach dem geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland will Präsident Trump die US-Soldaten in Polen verstärken. Das kündigte er bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Duda im Weißen Haus an. Trump begründete den Schritt erneut mit den nach seiner Ansicht mangelnden Verteidigungsausgaben Deutschlands. Einige der rund 10.000 Soldaten sollten in die USA zurückkehren. Andere würden innerhalb Europas verlegt. Polen habe sich bereiterklärt, für die US-Truppen im Land zu bezahlen. Präsident Duda sagte in Washington, durch die amerikanische Militärpräsenz seit Ende des Zweiten Weltkriegs werde die Sicherheit Europas garantiert. Das sei ihm sehr wichtig. Daher habe er Trump gebeten, keine Soldaten aus Europa abzuziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 06:00 Uhr