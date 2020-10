Kanzleramtsminister Braun verteidigt Teil-Lockdown

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF hat Kanzleramtsminister Braun den gestern beschlossenen Teil-Lockdown verteidigt, der ab Montag gilt. Er sei zuversichtlich, dass man damit eine Gesundheitsnotlage in Deutschland verhindern könne. Braun verwies darauf, dass in Ländern mit höheren Infektionszahlen auch die wirtschaftlichen Einbrüche höher seien. Zu glauben, dass es ohne Lockdown wirtschaftlich besser laufe, sei wahrscheinlich komplett falsch, sagte Braun. Als Ziel der Maßnahmen nannte er, im Dezember wieder mehr wirtschaftliches Leben und mehr private Kontakte möglich zu machen. - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat derweil mit knapp 16.800 innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand erreicht, wie das Robert-Koch-Institut meldete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 09:00 Uhr