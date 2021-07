Kanzleramtsminister Braun rechnet nicht mit neuem Lockdown im Herbst

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtsminister Braun rechnet nicht mit einem neuen Lockdown im Herbst. Solange die Impfungen gut wirken, komme ein Lockdown zu Lasten derer, die vollständig geimpft sind, nicht in Frage, sagte Braun dem MDR. Der CDU-Politiker kündigte zudem an, dass die Bundesregierung künftig nicht mehr allein auf die Inzidenzwerte schauen, sondern auch andere Faktoren, wie etwa Krankenhaus-Einweisungen, einbeziehen werde. Die Frage sei, welcher Anteil der Inzidenz führt eigentlich zu schweren Verläufen? Braun verwies darauf, dass sich in den nächsten Monaten zeigen werde, wie gut die Impfungen auch gegen Virus-Varianten wirkten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.07.2021 05:00 Uhr