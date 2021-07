Kanzleramtsminister Braun rechnet nicht mit einem weiteren Lockdown im Herbst

Berlin: Kanzleramtsminister Braun rechnet nicht mit einem weiteren Lockdown im Herbst. In einem Interview sagte er, dass die Bundesregierung künftig nicht allein auf die Inzidenzwerte schauen werde. Nach seinen Worten soll auch die Belegung der Krankenhäuser in Zukunft eine Rolle spielen. Laut dem Minister kommt außerdem ein Lockdown zulasten der vollständig Geimpften nicht in Frage, solange die Impfungen gut wirken. Die Arztpraxen bekommen in der nächsten Woche wohl zum ersten Mal soviel Corona-Impfstoff, wie sie auch bestellt haben. Damit rechnet der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen. Er sagte in einem Interview, die Ärzte hätten bundesweit rund 2,3 Millionen Dosen angefordert und das seien weniger als tatsächlich bereit stehen. Grund für die Entspannung sind nach den Worten des Kassenärzte-Chefs die Ferien in immer mehr Bundesländern. Laut Gassen ist der Andrang in den meisten Praxen aber ungebrochen groß und die Wartelisten müssen abgearbeitet werden. In Bayern finden auch dieses Wochenende wieder Sonderimpfaktionen statt, etwa in Sonthofen, Kempten, Kaufbeuren, Bad Wörishofen und auch in Ingolstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 07:00 Uhr