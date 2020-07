Kanzleramtschef will Staatsakt für Corona-Opfer nach Vorbild Spaniens

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun kann sich für die deutschen Corona-Toten einen Staatsakt nach dem Vorbild Spaniens vorstellen. Bei all der Freude über niedrige Infektionszahlen sollten wir ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind, sagte Braun der "Bild am Sonntag". Über die Bilder sorgloser deutscher Touristen auf Mallorca habe er sich geärgert, sagte Braun. Jeder Urlauber sollte daran denken, nicht nur sich zu schützen, sondern auch aufzupassen, das Virus nicht im Gastland zu verbreiten und auch nicht in die Heimat mitzubringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 05:00 Uhr