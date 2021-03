Kanzleramtschef verteidigt Lockerungsbeschlüsse

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hat die neuen Lockerungsbeschlüsse in der Corona-Krise verteidigt. Im ZDF sagte er am Abend, nach vier Monaten brauche die Gesellschaft eine Perspektive. Braun machte aber auch deutlich, dass es bei steigenden Zahlen auch wieder Schließungen geben müsse. Wörtlich sagte der Kanzleramtschef: "Wir werden nicht noch einmal akzeptieren, dass wir so nah an den Rand der Überlastung unseres Gesundheitswesens kommen, wie wir das kurz vor Weihnachten waren."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 04:00 Uhr