Kanzleramtschef sieht Renten-Vorschlag von SPD-Arbeitsministerin Bas kritisch

Berlin: Kanzleramtschef Frei lehnt die Rentenpläne der neuen Arbeitsministerin Bas ab. Frei sagte am Abend in der ARD, für den Vorschlag, auch Beamte in das gesetzliche Rentensystem einzubeziehen, finde er keine Belegstelle im Koalitionsvertrag. Es helfe nicht, so Frei, einfach die Basis der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbreitern. Das Grundproblem sei, dass heute nicht mehr sechs Erwerbstätige auf einen Rentner kämen, sondern nur noch 1,5 Erwerbstätige. Bas hatte vorgeschlagen, auch Politiker, Selbstständige und Beamte in das Rentensystem einzahlen zu lassen, das wegen der wachsenden Zahl an Rentenempfängern unter Druck gerät. Der Deutsche Beamtenbund hatte den Vorstoß umgehend abgelehnt. Die Linke und der Sozialverband VdK hatten die Initiative dagegen begrüßt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 06:00 Uhr