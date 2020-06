Kanzleramtschef mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hat an die Bürger appelliert, die Corona-bedingten Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten. Im ZDF sagte der CDU-Politiker, dass die elementaren Regeln solange durchgehalten werden müssten, bis es einen Impfstoff gebe. Braun machte deutlich, dass die niedrigen Infektionszahlen in Deutschland auf die Disziplin der Gemeinschaft zurückzuführen seien. Wer sich daneben benehme, der belaste auch die Gesellschaft insgesamt. Hoffnung setzt der Kanzleramtsminister auch in die Corona-Warn-App. Damit sollen Infektionsketten schneller erkannt, nachverfolgt und durchbrochen werden können. Geplant ist, dass die Handy-Anwendung in der kommenden Woche freigeschaltet wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 07:00 Uhr