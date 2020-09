Kanzleramtschef hält Fan-Rückkehr in Stadien für möglich

Nachrichtenarchiv - 14.09.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach monatelanger Corona-Zwangspause ist eine Fan-Rückkehr in die Fußballstadien schon zum Bundesliga-Start an diesem Wochenende in greifbare Nähe gerückt. Kanzeramtschef Braun bezeichnete dies vor Gesprächen mit den Bundesländern als mögliches Szenario. Auf einer Klausur der CSU-Fraktion im Münchner Landtag sagte er, die Annäherung sei schon sehr weit fortgeschritten. Er plädiere jedenfalls für einen vorsichtigen Testbetrieb bei großen Sportveranstaltungen mit Publikum. Gesundheitsminister Spahn, der per Video zur CSU-Klausur zugeschaltet war, sagte, entscheidend sei auch, die An- und Abreise der Fans so zu organisieren, dass keine unnötigen Infektionsrisiken entstünden. Die Chefs der Staatskanzleien wollen morgen wieder über Zuschauer in Stadien und Sporthallen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2020 22:00 Uhr