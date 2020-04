Kanzleramtschef Braun verteidigt Corona-Regeln für Handel

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gießen: Kanzleramtschef Braun hat die schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte Braun, man könne nicht mit einem Schlag alles öffnen. Es sei wichtig, dass es vorerst nicht zu überfüllten Öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenstädten komme. Deshalb müssten Publikumsmagnete wie große Geschäfte noch eine Weile geschlossen bleiben, sagte der CDU-Politiker. Der Handelsverband Deutschland hatte kritisiert, dass zunächst nur Läden von einer Größe bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Stop 8 Uhr Mit Blick auf Großveranstaltungen sagte Braun, das Verbot gelte grundsätzlich ab 1.000 Teilnehmern. Man müsse mit der Zeit dazu lernen, was möglich sei und was nicht. Auch in den Schulen werde erst der Praxisbetrieb zeigen, wie ein Corona-gerechter Betrieb funktioniert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 08:00 Uhr