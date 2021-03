Kanzleramt will Lockdown bis Mitte April verlängern

Nachrichtenarchiv - 22.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Kanzleramt setzt zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf einen längeren Lockdown. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen heute Nachmittag hervor. Demnach will das Kanzleramt die geltenden Maßnahmen bis zum 18. April verlängern und an einigen Punkten verschärfen. Ein Vorschlag lautet, in Regionen mit einem Inzidenzwert über hundert nächtliche Ausgangssperren einzuführen. Der Handelsverband Deutschland fordert eine Abkehr von den Inzidenzwerten als Maßstab. Hauptgeschäftsführer Genth sagte der Bild-Zeitung, Aspekte wie die höhere Testquote und die Auslastung der Intensivbetten müssten mit einbezogen werden. Allerdings spitzt sich die Lage in vielen Krankenhäusern derzeit wieder zu: Mit mehr als 3.000 belegten Intensivbetten für Covid-Patienten ist die Belastung so hoch wie zu den Spitzenzeiten in der ersten Welle vor einem Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 06:00 Uhr