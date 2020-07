Kanzleramt schlägt neue Strategie der lokalen Corona-Beschränkungen vor

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder streben eine grundlegende Änderung in der Corona-Bekämpfung an: Bei regionalen Ausbrüchen soll nach den Worten von Kanzleramtschef Braun künftig vorrangig eine Ausreise-Sperre aus dem betroffenen Gebiet verhängt werden. Das sei eine bessere Variante, als am Urlaubsort anzukommen und dann zurückgewiesen zu werden, so Braun. Das Kanzleramt orientiert sich mit seinem Vorschlag an Japan: Dort dürfen Menschen aus stark betroffenen Corona-Hotspots nicht ausreisen, werden aber innerhalb von zwei Tagen getestet. Damit sollen die Beschränkungen möglichst kurzgehalten werden. Bei Kreisen und Kommunen finden die Überlegungen von Bund und Ländern zum Umgang mit regionalen Corona-Ausbrüchen wenig Zustimmung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 15:00 Uhr