Kanzler zeigt sich bei Besuch des Magdeburger Tatorts entsetzt

Magdeburg: Nach der Attacke in Magdeburg mit fünf Todesopfern hat sich Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch am Tatort entsetzt gezeigt. Weihnachtsmärkte seien friedliche Orte, an denen Menschen besinnlich zusammenkämen. Menschen dort mit solcher Brutalität zu verletzen und zu töten, sei deshalb eine furchtbare Tat, so der Kanzler. Er erinnerte zudem an die Schwerverletzten, die derzeit noch um ihr Leben kämpfen. Zusammen mit dem Kanzler besuchten Innenministerin Faeser, CDU-Chef Merz sowie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff den Tatort und zeigten sich tief betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 19:00 Uhr