Kanzler und Ampel-Fraktionschefs suchen Gespräch mit den Bauern

Cottbus: Mit Blick auf den geplanten Abbau von Steuervergünstigungen auf Agrardiesel wollen Landwirte auch am vierten Tag der Woche wieder in mehreren Städten demonstrieren. In Brandenburg will sich Bundeskanzler Scholz am Rande der Eröffnung eines neuen Bahnwerks mit Vertretern des Landesbauernverbandes treffen. Wie Regierungssprecher Hebestreit bestätigte, will der Kanzler die Regierungsposition noch einmal erläutern. Auch kommende Woche soll der Dialog weitergehen. Die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen haben die Vorstände der landwirtschaftlichen Verbände für Montag zu einem Gespräch eingeladen. Nach Informationen der dpa wurde ein entsprechendes Schreiben der Fraktionschefs Mützenich, Haßelmann und Dürr verschickt. Bei dem Gipfel soll es um die wirtschaftlichen Perspektiven für die bäuerlichen Betriebe gehen. - Gestreikt wird auch weiter bei der Deutschen Bahn. Wie schon gestern ist durch den Arbeitskampf der GDL mit zahlreichen Zugausfällen zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 06:00 Uhr