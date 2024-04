Kanzler setzt auf Chinas Einfluss im Ukrainekrieg

Berlin: Vor Beginn seiner China-Reise hat Bundeskanzler Scholz an Peking appelliert, Russland nicht dabei zu unterstützen, einen brutalen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn Ukraine zu führen. Der Tageszeitung taz sagte der Kanzler, auch China könne klarmachen, dass dieser so wörtlich "unsinnige imperialistische Krieg" enden müsse. Scholz selbst kündigte an, erst dann wieder mit dem russischen Präsident Putin zu sprechen, wenn Russland einsehe, dass es keinen Diktatfrieden geben könne und die Regierung ihre Truppen zurückziehen müsse. Scholz reist heute zu einem dreitägigen Besuch nach China. Eine große Wirtschaftsdelegation begleitet den Kanzler. Auf dem Plan stehen Unternehmensbesuche und Gespräche mit Wirtschaftsvertretern. Am Dienstag trifft sich der Kanzler mit der chinesischen Führung. Er kündigte einen Dialog auf Augenhöhe an. Mit China gebe es zahlreiche Themen, bei denen es klare Differenzen mit Peking gebe, die wolle er offen ansprechen. Es ist die zweite China-Reise seit seinem Amtsantritt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 11:00 Uhr