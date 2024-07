Kanzler Scholz zu Gesprächen über Lithium-Partnerschaft in Belgrad eingetroffen

Belgrad: Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen mit dem serbischen Präsidenten Vucic in Belgrad eingetroffen. Er wurde am späten Abend am Flughafen von Vucic persönlich empfangen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um eine Partnerschaft mit der EU zum Abbau von Lithium gehen. Das wertvolle und seltene Leichtmetall wird unter anderem für Batterien für E-Autos benötigt. Im Jadar-Tal liegt eines der größten Vorkommen in Europa.

