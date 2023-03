Kanzler Scholz zieht trotz Streits positives Zwischenfazit der Koalition

Nachrichtenarchiv - 05.03.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Bundeskanzler Scholz hat trotz der verschiedenen Konflikte in der Ampel-Koalition ein positives Zwischenfazit der Regierungsarbeit gezogen. Mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs sagte der Kanzler bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg, man führe Deutschland sicher durch die Krise. Scholz trat zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor die Presse. Angesprochen auf die FDP-Haltung gegen das geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor in der EU ab 2035 sagte von der Leyen, man sei in konstruktivem Dialog mit Berlin. Inwieweit das Treffen genutzt wird, um weitere Streitfragen in der Ampel-Koalition zu klären, etwa bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung oder in der Verkehrspolitik, ist offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 21:00 Uhr