Kurzmeldung ein/ausklappen Kanzler Scholz zieht in Neujahrsansprache Fazit eines "schweren Jahres"

Berlin: In seiner Neujahrsansprache spricht Bundeskanzler Scholz von einem schweren Jahr, das nun zu Ende gehe. Der imperialistische Angriffskrieg Russlands mitten in Europa stelle auch Deutschland auf eine harte Probe. Dennoch handle die Geschichte des Jahres 2022 nicht allein von Krieg, Leid und Sorge, so Scholz weiter: Die EU und die NATO stünden so geeint da wie lange nicht und Deutschland habe sich von der russischen Energiepolitik nicht erpressen lassen. 2022 erzähle deshalb auch von Zusammenhalt, Stärke und Zuversicht. Deutschland, so der Kanzler, sei zu Beginn dieses neuen Jahres ein starkes Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeite. Er wünsche sich, dass die Bürgerinnen und Bürger dem Weg treu blieben, den das Land im vergangenen Jahr eingeschlagen habe. Die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz wird am Abend im Ersten ausgestrahlt.

