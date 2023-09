Kanzler Scholz zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels

Neu Delhi: Bundeskanzler Scholz hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels gezeigt. In einem Statement zum Abschluss des zweitägigen Treffens der Industrie- und Schwellenländer lobte er die Entscheidung, die Afrikanische Union in die Staatengruppe aufzunehmen. Es gebe damit ein neues Miteinander zwischen Staaten des globalen Nordens und des globalen Südens. Das sei auch im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung in den afrikanischen Staaten ein guter Grundstein für die künftige Zusammenarbeit. Auch die gemeinsame Abschlusserklärung der G20 zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bewertet Scholz positiv. Russland müsse nun akzeptieren, dass die Weltgemeinschaft ein klares Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine abgegeben hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 10:30 Uhr