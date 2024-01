Kanzler Scholz will mit Landwirten sprechen

Berlin: Im Rahmen der Bauern-Protestwoche finden auch heute wieder landesweit Demonstrationen statt. Geplant sind diverse Kundgebungen sowie große Versammlungen und Straßenblockaden mit Traktoren. Im brandenburgischen Cottbus will Bundeskanzler Scholz mit den Landwirten sprechen. Der SPD-Politiker trifft sich dort am Rande der Eröffnung eines neuen Bahnwerks mit Vertretern des Bauernverbands. Auch in Bayern sind Aktionen geplant. Die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Parteien haben die Vertreter der Landwirtschaftsverbände für Montag zum Gespräch eingeladen, nach Informationen der dpa soll es dabei um die wirtschaftlichen Perspektiven für die landwirtschaftlichen Betriebe gehen. Am Montag soll die Protestwoche mit einer Großdemonstration in Berlin zu Ende gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 08:00 Uhr