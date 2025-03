Kanzler Scholz will an Russland-Sanktionen festhalten

Scholz lehnt Aufhebung von Russland-Sanktionen ab: Dies wäre ein "schwerer Fehler", sagte der SPD-Politiker nach dem Ukraine-Gipfel in Paris. Europa und die USA müssten hier gemeinsam einen klaren Standpunkt deutlich machen. Frankreichs Präsident Macron kündigte eine französisch-britische Mission in der Ukraine an. Ziel sei es, einen möglichen europäischen Einsatz im Fall einer Waffenruhe vorzubereiten.

