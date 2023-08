Kanzler Scholz verteidigt Wirtschaftsstandort Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht im Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze einen Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Dies werde auch dafür sorgen, dass die Stromerzeugung in Deutschland billiger werde, sagte Scholz im ZDF-"Sommerinterview". Nach langen Jahren der Versäumnisse habe seine Regierung hierfür "ein unglaubliches Tempo vorgelegt". Darstellungen über ein Schwächeln der deutschen Wirtschaft wies Scholz zurück. "Deutschland sei hoch erfolgreich als Exportnation", hob der Kanzler hervor - auch wenn in anderen Bereichen das Wachstum etwas schwächer ausfalle. Mit Blick auf die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine wollte sich Scholz im Interview erneut nicht festlegen. Gleichzeitig wies er Vorwürfe der Zögerlichkeit zurück. So wie in der Vergangenheit werde die Regierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen.

