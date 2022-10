Kanzler Scholz verteidigt deutsche Energiehilfen vor anstehendem EU-Gipfel

Das Wetter: Sonne und Wolken, 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft recht freundlich, später von Westen her Wolkenfelder und zum Abend hin in Unterfranken etwas Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag viele Wolken und Regen, am Sonntag trocken und oft freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2022 15:00 Uhr