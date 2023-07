Kanzler Scholz verteidigt auf der Sommer-Pressekonferenz seinen Kurs

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaaktivisten stören bundesweit Verkehr

Nürnberg: Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben mit Blockaden den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten an wichtigen Stellen gestört. An einigen Knotenpunkten klebten sich Protestteilnehmer auf die Fahrbahn. Auch in München und Nürnberg gab es Aktionen. Auf der A73 in Nürnberg wurde ein 31-jähriger Autofahrer verletzt. Er übersah am Ende des Staus, der sich wegen der Blockade gebildet hatte, einen Lastwagen, fuhr auf diesen auf und wurde unter dem Anhänger eingeklemmt. Grund für den Protesttag war nach Angaben der "Letzten Generation" der "Bruch des Klimaschutzgesetzes durch die Regierung."

