Kanzler Scholz trifft saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman

Dschidda: Bundeskanzler Scholz ist bei seinem Besuch in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammengetroffen. Über Ergebnisse des Gesprächs wurde bisher nichts bekannt. Menschenrechtsorganisationen hatten im Vorfeld deutliche Kritik von Scholz an der saudischen Regierung gefordert. Kronprinz Mohammed bin Salman war nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes in den Mord an dem Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul vor vier Jahren verwickelt. Von der Reise in mehrere Golfstaaten erhofft sich die Bundesregierung offenbar Vertragsabschlüsse zu Gas-, Öl- und Wasserstofflieferungen. Offiziell ist vom Ausbau der Wirtschafts- und Energiekooperation die Rede. Begleitet wird Scholz von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Am Abend reist Scholz weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate und anschließend nach Katar.

