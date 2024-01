Kanzler Scholz sucht Gespräch mit Bauern

Cottbus: Am vierten Tag der Bauernproteste sucht Bundeskanzler Scholz das Gespräch mit Branchenvertretern. In Brandenburg wird er am Rande der Eröffnung eines neuen Bahnwerks mit den Spitzen des Landesbauernverbands zusammenkommen. Der Kanzler stelle sich damit der gesellschaftlichen Stimmung, sagte SPD-Generalsekretär Kühnert im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Das zeige, dass die Politik nicht in einer Trutzburg sitze, sondern dass man miteinander reden könne. Kühnert räumte auch Versäumnisse der Regierung ein. Mit Blick auf die heftigen Proteste der Landwirte sagte er, es sei offensichtlich zu wenig miteinander gesprochen worden. Das müsse geändert werden. Für kommenden Montag haben die Fraktionschefs der Ampel-Parteien die Vorstände der landwirtschaftlichen Verbände zu einem Treffen nach Berlin eingeladen. Dort ist an diesem Tag eine Großdemonstration zum Abschluss der Protestwoche geplant.

