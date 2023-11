Kanzler Scholz spricht von größerer Verantwortung Deutschlands in der Nato

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat auf der Bundeswehrtagung die wichtige Rolle Deutschlands bei der Verteidigung der Nato-Ostflanke betont. Schon jetzt sei die Bundeswehr dort präsent, Deutschland werde im Nato-Verbund aber in Zukunft noch weiter gefordert werden. Scholz erneuerte außerdem die Zusage, dass nach 2024 auch in den folgenden Jahren zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung fließen soll. Zuvor hatte die Wehrbeauftragte des Bundestages Högl im BR-Interview mehr Investitionen in Material, Kasernen und Personal der Bundeswehr gefordert. Es sei viel passiert und sie sei vorsichtig optimistisch, sagte die SPD-Politikerin. Beim Großgerät werde es aber noch Jahre dauern, bis das wirklich ankomme. Aus der Union kam Kritik am Tempo bei der Ertüchtigung der Bundeswehr. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter warf der Bundesregierung vor, die Modernisierung der Bundeswehr zu verschleppen und zwei Jahre vergeudet zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 09:00 Uhr