Kanzler Scholz sieht Deutschland als attraktiven Wirtschaftsstandort

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat zum Auftakt des Arbeitgebertags Deutschland als attraktiven Standort im internationalen Wettbewerb bezeichnet. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Digitalisierung seien die größte Modernisierung seit Ende des 19. Jahrhunderts, so Scholz. Damit reagierte er auf Kritik von Arbeitgeberpräsident Dulger. Dieser hatte etliche Forderungen an die Politik gestellt und gesagt, die Regierung müsse sich entscheiden, ob sie Wachstums- oder Wohlfühlpolitik machen wolle. Laut Scholz arbeitet die Regierung daran, künftig eine ausreichende Menge an bezahlbarem Strom zur Verfügung zu stellen. Unternehmen könnten darauf setzen, dass das klappt, sagte Scholz. Die Koalition habe einen sehr infrastrukturellen Blick darauf geworfen, wie Deutschland im internationalen Wettbewerb bestehen könne. Vor ein paar Jahrzehnten habe das Land eine falsche Abbiegung genommen, als die Halbleiterproduktion aus Deutschland abgewandert ist. Aber, so Scholz wörtlich: "Wir wollen sie jetzt wieder haben". Das sei teilweise auch schon gelungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 10:45 Uhr