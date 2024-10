Kanzler Scholz sieht Deutsche Einheit weit fortgeschritten

Schwerin: Bundeskanzler Scholz sieht die Deutsche Einheit mehr als drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer weit fortgeschritten, aber noch längst nicht perfekt. Beim zentralen Festakt zum 3. Oktober in Schwerin sagte Scholz, vollendet in diesem Sinne sei die Einheit auch nach 34 Jahren natürlich nicht. Rufe man sich jedoch die damalige Ausgangslage in Erinnerung, dann sei Deutschland gleichwohl weit vorangekommen. Schließlich gebe es kein einziges vergleichbares Land der Welt, das in den vergangenen Jahrzehnten vor einer ähnlichen Herausforderung gestanden habe. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hatte es zuvor in ihrer Begrüßungsrede als großes Glück bezeichnet, seit 34 Jahren in einem vereinten Land in Frieden, Freiheit und Demokratie zu leben. Das Nord-Bundesland hat in diesem Jahr den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet deshalb die traditionelle Feier zur Wiedervereinigung aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 13:45 Uhr