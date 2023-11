Kanzler Scholz sichert Bundeswehr dauerhaften Kurswechsel zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Bundeswehr dauerhaft mehr Geld versprochen. Deutschland werde künftig zwei Prozent des Bruttoinlandprodiktes für die Verteidigung ausgeben, so Scholz bei der Bundeswehrtagung in Berlin. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro ist nach seinen Worten nur ein erster wichtigen Schritt. Die Wiedereinführung einer Wehrpflicht lehnte Scholz erneut ab. Dies sei keine gute Idee, sagter er wörtlich. Verteidigungsminister Pistorius betonte, wie wichtig eine einsatzbereite Bundeswehr ist. Er kündigte an, Stellen in seinem Ministerium abzubauen und damit mehr Stellen zu den Streitkräften zu verlagern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 14:00 Uhr