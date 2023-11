Kanzler Scholz sichert Bundeswehr dauerhaften Kurswechsel zu

Berlin: Kanzler Scholz hat der Bundeswehr einen dauerhaften Kurswechsel versprochen. Ein Blick auf die weltpolitische Lage verdeutliche, wie wichtig das sei, sagte der Kanzler auf der Bundeswehrtagung. Scholz sicherte der militärischen Führung daher deutlich höhere Verteidigungsausgaben zu. Neben dem Sondervermögen für die Bundeswehr würden Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes künftig dauerhaft gewährleistet, so der Kanzler. Dafür müssen absehbar jährlich mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich in den Verteidigungsetat fließen. Das wirkt sich laut Scholz bis in die 30er Jahre aus, weil manches, was jetzt bestellt werde, erst dann geliefert wird. Neben finanziellen Zusagen sicherte Scholz der Bundeswehr auch zu, organisatorische und bürokratische Schwerfälligkeiten zu überwinden. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht nannte Scholz "keine gute Idee".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 12:00 Uhr