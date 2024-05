Kanzler Scholz nimmt in Schweden an Nordischem Rat teil

Stockholm: Bundeskanzler Scholz trifft heute in Schweden die Regierungschefs der nordischen Länder. Bei den Gesprächen mit dem sogenannten Nordischen Rat wird es laut Regierungssprecher Hebestreit unter anderem um die Sicherheitslage in Europa, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland, aber auch um sogenannte hybride Bedrohungen wie Cyber-Angriffe und Sabotage gehen. Morgen wird der Kanzler dann von Schwedens Regierungschef Kristersson empfangen, mit dem er am Mittag vor die Presse treten will. Bei dem Zusammentreffen soll unter anderem ein Abkommen für eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Digitales unterzeichnet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2024 10:45 Uhr