Kanzler Scholz mahnt in Granada Reformen der EU an

Granada: Vor den informellen Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Spanien hat sich Bundeskanzler Scholz für eine Reform der Europäischen Union ausgesprochen. Scholz sagte in Granada, vor dem Beitritt weiterer Staaten müssten die Entscheidungsstrukturen geändert werden. Nach seinen Worten kann es nicht dabei bleiben, dass zum Beispiel beim Thema Steuern oder der Außenpolitik alle 27 Mitglieder zustimmen müssen. Ungarns Ministerpräsident Orban kündigte an, er werde gegen weiter Hilfen der EU für die Ukraine stimmen. Man wolle einen Waffenstillstand und Frieden, zusätzliche Waffenlieferungen würden das Töten verlängern. Orban betonte auch, sein Land sei gegen die geplante Reform des europäischen Asylsystems. Ungarn und Polen hatten am Mittwoch in Brüssel als einzige Länder gegen die Krisenverordnung gestimmt, die verschärfte Maßnahmen bei der Ankunft besonders vieler Migranten in einem Land vorsieht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 12:00 Uhr